Η Μπαρτσελόνα δίνει στον Μόντριτς οδηγίες για να πάρει... φανέλα του Μέσι! (pic)

Ο Λούκα Μόντριτς, σε προσπάθειά του να σταματήσει τον Λιονέλ Μέσι, μαζί με το τάκλιν που του έκανε, τον τράβηξε και από τη φανέλα στο φωτογραφικό στιγμιότυπο που «ταξίδεψε» μέσω διαδικτύου...

Η Μπαρτσελόνα, στον επίσημο λογαριασμό της στα social media, πήρε το στιγμιότυπο και το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο για να τονίσει που μπορεί να βρει ο κόσμος τη φανέλα του Αργεντινού ηγέτη, σε περίπτωση που... τη θέλει και ο Κροάτης κάτοχος της Χρυσής Μπάλας.

It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store https://t.co/Of4Zk6Ygg9 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2019