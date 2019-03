Ο Σολάρι... έκανε αναστροφή και ξαναμπήκε στο προπονητικό για ν' αποφύγει τους οπαδούς! (vid)

Ο κόουτς των «μερένγκες», το μεσημέρι της Πέμπτης κι ενώ θα αποχωρούσε από το προπονητικό κέντρο του Valdebebas, αντίκρισε πλήθος έξω από τις εγκαταστάσεις του συλλόγου που είτε περίμενε για να δείξει την απογοήτευσή του μετά τον πικρό αποκλεισμό από το Κύπελλο, είτε απλά για να βγει μια φωτογραφία και να πάρει ένα αυτόγραφο.

Ο Σολάρι δεν είχε καμία διάθεση να συναναστραφεί μαζί τους κι έτσι εθεάθη να... κάνει αναστροφή και να παραμένει εντός των εγκαταστάσεων μέχρι τη στιγμή που θα έφευγε ο κόσμος από την πύλη...

Real boss Solari does u turn after spoting fans at gate pic.twitter.com/3d1HMCFHxG

— John James (@JohnJam00059322) March 1, 2019