Τα δάκρυα του Ντάνι Παρέχο για την πρόκριση της Βαλένθια (vids)

Η ομάδα του Μαρθελίνο, είχε καταφέρει να ισοφαρίσει στο πρώτο ματς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, για να πάρει νίκη (1-0) στον επαναληπτικό στο... καυτό «Μεστάγια» και να κοντραριστεί πλέον με τη Μπαρτσελόνα στον τελικό του Μπενίτο Βιγιαμαρίν.

Ο Ντάνι Παρέχο στο σφύριγμα της λήξης δεν άντεξε και δάκρυσε βγάζοντας την πίεση και την συγκίνηση για την μεγάλη επιτυχία, ενώ, ο κόσμος της Βαλένθια έδειξε πόσο πολύ ήθελε την πρόκριση, με την τρομερή υποδοχή που είχε επιφυλάξει στο πούλμαν της αποστολής έξω από το γήπεδο.

