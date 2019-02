Βινίσιους για το clasico: «Στη ζωή υπάρχει και η ήττα που σε κάνει να μαθαίνεις...» (pics)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των «μερένγκες», έβαλε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του στα social media και προσπάθησε να δώσει μια θετική νότα στο κακό αποτέλεσμα και την απώλεια ενός από τους στόχους που είχαν θέσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά και το εις βάρος τους 3-0 από τη Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς των ημιτελικών του Copa del Rey στο «Μπερναμπέου».

«Στη ζωή δεν μπορείς να κερδίζεις κάθε φορά. Είναι και η ήττα κομμάτι της ζωής και ορισμένες φορές αποδεικνύεται σπουδαίο μάθημα. Δούλεψε, βελτιώσου και προχώρα μπροστά» έγραψε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός, Σέρχιο Ράμος, τόνισε: «Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, είναι ώρα όμως να επικεντρωθούμε στο αμέσως επόμενο clasico για το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστούμε για την τρομερή στήριξή σας».

Και ο Τόνι Κροος έγραψε για το παιχνίδι, αναφέροντας: «Πονάει ακόμα ο αποκλεισμός, αλλά είμαι περήφανος για την ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε. Ψηλά το κεφάλι. Έρχονται νέες προκλήσεις...».

