Η Μπαρτσελόνα πρωτοπορεί και προσφέρει σε... άλλη διάσταση τα παιχνίδια της ομάδας!

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν τη νέα καινοτόμο τεχνολογία στο γήπεδό τους, ενόψει φυσικά και των εργασιών ανακατασκευής που θα σημειωθούν στην έδρα τους, ωστόσο, η απόλαυση των οπαδών από την παρακολούθηση ενός αγώνα μέσω κινητού και διαδικτύου, περνάει πλέον σε άλλη διάσταση.

Με την τεχνολογία 5G που έχει πλέον εγκατασταθεί στο « Καμπ Νόου» και με τις κάμερες 360 μοιρών, μπορούν οι φίλοι της Μπαρτσελόνα που δεν βρίσκονται σε κάποια από τις εξέδρες του γηπέδου να... νομίζουν ότι βρίσκονται εκεί μέσω του Virtual Reality, να επιλέγουν την κάμερα που θέλουν και να παρακολουθούν το ματς με τρόπο που όμοιός του δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα!

Camp Nou is the first football stadium in Europe with 5G coverage, technology that allows us to be leaders in innovation in the world of sport. Today, in the Mobile World Congress, we announced the news alongside Telefónica and GSMA pic.twitter.com/VW0zcyUj74

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) February 26, 2019