Αυτό που συνέβη μεταξύ Κέπα και Μαουρίτσο Σάρι στον τελικό του League Cup, προφανώς και έχει ξαναγίνει άπειρες φορές. Οχι όμως με τον ίδιο κωμικοτραγικό τρόπο, ώστε να δοθεί η αντίστοιχη έκταση. Ωστόσο, το 2014 σε ένα 3-0 επί της Εϊμπάρ, ο Λουίς Ενρίκε καλούσε τον Λιονέλ Μέσι να βγει αλλαγή, ώστε να ξεκουραστεί κι εκείνος του έκανε νόημα ότι δεν ήθελε. Η κάμερα συνέλαβε τον διάλογό τους με νοήματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έκαναν όπως οι δύο της Τσέλσι. Το έχει κάνει και ο Μέσι πάντως...

So many idiots are saying. Kepa disrespected Sarri. He should leave Chelsea. So according to this video Messi should leave Barcelona. He disrespected Luis Enrique. #Chelsea #Kepa #Messi pic.twitter.com/LPABuLtR6T

— Mayank Kukreja (@CFCmayank13) February 25, 2019