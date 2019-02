Τρομερός Λίνεκερ: «Δυστυχώς ο Μέσι ειναι παντρεμένος» (pic)

Δίνει το δικό του ρεσιτάλ στο twitter. Και ουδέποτε έχει κρύψει την αδυναμία του στον Λιονέλ Μέσι μιας και έχει φωτογραφία στα social με αυτόν αγκαλιά. Σε κάθε αφορμή που του δίνεται τονίζει πως ο Αργεντινός είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.

Μετά το νέο χατ-τρικ του Μέσι επί της Σεβίλλης ο Λίνεκερ έγραψε πως πέτυχε το 36ο του γκολ στα 35 του παιχνίδια με έναν να του απαντάει «η γυναίκα σου πρέπει να ζηλεύει» με τον Αγγλο να δίνει πληρωμένη απάντηση.

«Δεν είμαι παντρεμένος, αλλά ο Μέσι είναι», βάζοντας κι ένα emoticon να κλαίει...

I’m not married, but Messi is. https://t.co/jzdkFj8yKk

— Gary Lineker (@GaryLineker) 23 Φεβρουαρίου 2019