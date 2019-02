Έφυγε ο Κριστιάνο και η Ρεάλ χάνει... τα περισσότερα ματς της 10ετίας! (pic & vid)

Η Χιρόνα με τρομερό come-back στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στο δεύτερο ημίχρονο της Κυριακάτικης αναμέτρησης, πήρε τεράστια νίκη με σκορ 2-1 και η «βασίλισσα» υπέστη την 7η φετινή της ήττα στη LaLiga.

Έμεινε στο -9 από την κορυφή και τη Μπαρτσελόνα, στο -2 από τη δεύτερη Ατλέτικο Μαδρίτης και ο αριθμός των αρνητικών αποτελεσμάτων είναι ο χειρότερος που έχει επιδείξει η Ρεάλ από την αγωνιστική περίοδο 2008-2009.

Μαντέψτε...

Ήταν η τελευταία σεζόν της Ρεάλ δίχως τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΌΛΕΣ τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους η ομάδα της Μαδρίτης είχε μάξιμουμ 6 ήττες μέσα στη χρονιά στα ματς πρωταθλήματος, φτάνοντας πλέον φέτος στις 7 ήττες...

The Cristiano Ronaldo effect...

Girona come back to secure first win at the Bernabeu!

— LaLiga (@LaLigaEN) February 17, 2019