Βενγκέρ: «Απέρριψα τη Ρεάλ κι όχι μόνο μια φορά...»! (vid)

Ο Αλσατός κόουτς, μέσω του beIN Sports, όπου εμφανίστηκε για να σχολιάσει τα πρώτα ματς της φάσης των «16» του Champions League, αναφέρθηκε στο στόρι που τον συνδέει με τη «βασίλισσα» και τις επαφές που είχε με τον σύλλογο της Μαδρίτης, πριν από αρκετά χρόνια...

«Έχω απορρίψει τη Ρεάλ κι όχι μονάχα μια φορά... Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε προπονητή στον κόσμο αν θα ήθελε να πάει στη Ρεάλ θα απαντήσει θετικά γιατί είναι το κορυφαίο κλαμπ στον κόσμο. Όμως, στη ζωή μας, ακολουθούμε συγκεκριμένες ιδέες και ήθη.

Όταν με προσέγγισε η Ρεάλ, στην Άρσεναλ βρισκόμασταν σε μια διαδικασία όπου ακόμα χτίζαμε το νέο γήπεδο, έπρεπε να το αποπληρώσουμε, είχα υποσχεθεί ότι θα έμενα στην ομάδα και είμαι χαρούμενος με την απόφαση που είχα πάρει τότε...» ανέφερε ο Βενγκέρ.

"Now it's over for me" - Wenger admits a move to Real Madrid won't happen.#beINUCL #beINWenger pic.twitter.com/b81BFdMmmM

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2019