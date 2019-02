Έκαναν... κηδεία στην εξέδρα οι οπαδοί της Αλαβές για να διαμαρτυρηθούν! (vids)

Ρόμα - Πόρτο με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Στην Ισπανία, η συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι ώρες που έχουν επιλεγεί για να διεξάγονται τα ματς που ορίζονται Δευτέρα, συνεχίζουν να προκαλούν τη δυσαρέσκεια του κόσμου, όπως έγινε και με τους οπαδούς της Αλαβές.

Στο ματς με τη Λεβάντε, έφτασαν σε σημείο να φτιάξουν ένα μικρό... φέρετρο και να κάνουν την κηδεία της ψυχής του ρομαντικού ποδοσφαίρου, ενώ, διαμαρτυρήθηκαν κρατώντας ανοιχτές και τις οθόνες των κινητών τους...

Most clubs put up a tifo or chant against modern football. Alavés decide to throw it a funeral in protest to Monday night games. pic.twitter.com/rD7sH57DRm

Alaves fans tonight dressed in black and with mobile phones alight, all part of a 'mock funeral' for the death of the soul of modern football.pic.twitter.com/yVi16Crvjo

— Paul Reidy (@paulreidy67) February 11, 2019