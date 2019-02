Το πλασέ του στο ντέρμπι με την Ατλέτικο του χάρισε το 100ό γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Γκάρεθ Μπέιλ το κατάφερε σε 217 αγώνες, ενώ σε αυτό το διάστημα μετράει και 54 ασίστ. Σημαντικότερα όλων βέβαια τα 13 τρόπαια και ειδικά τα τέσσερα Champions League. Μετά τη λήξη, ο Ουαλός σούπερ σταρ πόζαρε με τη σχετική φανέλα παρέα με τον αρχηγό του, Σέρχιο Ράμος.

Another exquisite finish - Bale goal to make it 1-3 pic.twitter.com/qSSVIS4Q4l

— Mt. Carmel (@ncarmelg) February 9, 2019