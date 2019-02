Τρομερή υποδοχή στη Μπέτις από τον κόσμο πριν τον ημιτελικό! (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Κίεβο - Ρόμα! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Η Μπέτις, αν και προηγήθηκε με δύο γκολ, είδε τις «νυχτερίδες» να ισοφαρίζουν στο τελικό 2-2 και να παίρνουν αβαντάζ ενόψει του επαναληπτικού στο «Μεστάγια».

Παρ' όλα αυτά, στην ομάδα της Σεβίλλης πιστεύουν πως μπορούν να τα καταφέρουν και ο κόσμος έδειξε πως πιστεύει πολύ στον σύλλογο, τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, δημιουργώντας μαγική ατμόσφαιρα στην υποδοχή του πούλμαν με την αποστολή, στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν»...

What an entrance @RealBetis_en got last night pic.twitter.com/1W7UkRePLT

— Dugout (@Dugout) February 8, 2019