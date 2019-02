Το «ευχαριστώ» της Μπαρτσελόνα στον κόσμο (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Οι «μπλαουγκράνα», έστω και δύσκολα, βρήκαν απάντηση στο γκολ του Μπενζεμά και με τον Μάλκομ διαμόρφωσαν το 1-1 το οποίο παίρνουν πλέον οι δύο ομάδες κάβα ενόψει του επαναληπτικού στο τέλος του μήνα στη Μαδρίτη.

Η Μπαρτσελόνα ανάρτησε ένα πανέμορφο βίντεο από τη στιγμή της εισόδου των παικτών στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού, το βράδυ της Τετάρτης, με πανοραμικά πλάνα από το ασφυκτικά γεμάτο «Καμπ Νόου»...

Thanks for your support, Barça fans! You're the best in the world! pic.twitter.com/biujVdAwFo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2019