Το βλέμμα του Μέσι λέει ακριβώς τι αισθάνεται για το Clasico (pic)

Η Μπαρτσελόνα έκανε πολύ κακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο στο Clasico, όταν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 από την Ρεάλ. Ο σημαντικότερος λόγος για αυτό ήταν φυσικά η απουσία του Μέσι, που έμεινε στον πάγκο μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Βαλένθια. Ο κόσμος κάποια στιγμή άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του και το βλέμμα του στον πάγκο τα λέει όλα για την εικόνα των συμπαικτών του...

When you realize it's literally MESSI FC instead of Barca#ElClasico pic.twitter.com/W5kYajHO80

— TheRealistic (@DeRealistic) February 6, 2019