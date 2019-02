Γύρισαν πλάτη στις εξέδρες στο Ράγιο – Λεγανές για να διαμαρτυρηθούν! (pic)

Επιστροφή χρημάτων* στο Πανιώνιος - ΠΑΟΚ και σούπερ αποδόσεις στο Κύπελλο Ελλάδας από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Η LaLiga οφείλει να συμβιβαστεί με τις απαιτήσεις των τηλεοπτικών Μέσων που ζητούν σε συγκεκριμένη ώρα την διεξαγωγή των αναμετρήσεων πρωταθλήματος κι έτσι, το ματς της Ράγιο με τη Λεγανές (21:00 Ισπανίας, 22:00 Ελλάδας), αποφασίστηκε να κάνει σέντρα αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Οι οπαδοί, για δυο λεπτά γύρισαν πλάτη στο παιχνίδι κι έδειξαν έτσι ότι δεν θέλουν καθόλου, ειδικά καθημερινές, τέτοια ώρα έναρξης στα ματς που θέλουν να παρακολουθούν από κοντά και να στηρίζουν την ομάδα τους...

Οι φωτογραφίες είναι από την εφημερίδα AS

Great images from the 2 minute supporter protest at #RayoLeganes last night as fans turn their back on the game in protest against fan-unfriendly ko times.

(pix via @diarioas) pic.twitter.com/F23zKMUof2

— Paul Reidy (@paulreidy67) February 5, 2019