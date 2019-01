Θα πάει για πρώτη φορά στο «Καμπ Νόου» στα 102 του χρόνια! (vids)

Πίσω στο 1941 και εκπροσωπώντας μάλιστα και τον στρατό, στον οποίο υπηρέτησε έναν χρόνο προτού ξεσπάσει ο εμφύλιος του 1936, ο Λόπις ενσωματώθηκε στην ερασιτεχνική ομάδα της Μπαρτσελόνα και έκανε το ντεμπούτο του την 1η Ιανουαρίου του 1942, σε ένα φιλικό ματς που ολοκληρώθηκε με ήττα 7-2.

Έπαιξε συνολικά σε 6 φιλικά ματς, έχοντας ν' ανταγωνιστεί τους Μίρο, Αργκίλα και Νόγκες για τη θέση κάτω απ' τα δοκάρια των Καταλανών.

Παρά το γεγονός πως έχει κλείσει 102 έτη ζωής, δεν έχει καταφέρει ποτέ να πάει στο «Καμπ Νόου» να δει την ομάδα. Η Μπαρτσελόνα του έκανε ένα τρομερό δώρο, με μια φανέλα με τις υπογραφές των Τερ Στέγκεν και Σίλεσεν και τον κάλεσε στα επίσημα του γηπέδου να δει παιχνίδι, όταν με το καλό φτιάξει ο καιρός και υποχωρήσει το κρύο...

FC Barcelona, through board member @VilanovaPau, sent out an invitation inviting him to watch a game at the Camp Nou from the VIP box.

In the meantime, 76 years after his debut, he is the proud owner of a shirt signed by @mterstegen1 and @JasperCillessen.

Doesn't it suit him? pic.twitter.com/fJjSwqUrDc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 17, 2019