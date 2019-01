Κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού ο Μπενζεμά

Ο Γάλλος επιθετικός προσγειώθηκε κάπως άτσαλα στο χέρι του λίγο πριν το ημίχρονο στην αναμέτρηση του «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» και κατάλαβε ότι κάτι είχε πάει λάθος σε ένα από τα δάχτυλά του.

Δεν μπορούσε να συνεχίσει το ματς λόγω και του πόνου που είχε προκληθεί πλέον, με τη Ρεάλ να γνωστοποιεί πως «το πρόβλημα είναι στη φάλαγγα του πέμπτου δαχτύλου του δεξιού χεριού του ποδοσφαιριστή και η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά».

Medical Report | @Benzema has been diagnosed with a fracture in the phalanx of the fifth finger in the right hand. pic.twitter.com/hSmSsJcIpw

— MadridistaTV (@madridistatv_) January 13, 2019