Το πρώτο γκολ του Ντίας με τη Ρεάλ είναι... φωτιά! (vid)

Ο νεαρός άσος που μετακόμισε από τη Μάντσεστερ Σίτι στους «μερένγκες» έναντι 17+7 εκατ.ευρώ, σκόραρε με ανάποδο σουτ εντυπωσιάζοντας τους συμπαίκτες του και τον Σολάρι, όμως, είχε... πολύ δυνατό ανταγωνισμό από το τρομερό αριστερό βολέ του Μόντριτς που σημειώθηκε λίγο αργότερα...

Δείτε το βίντεο που δημοσιοποίησε η Ρεάλ:

Seems @Brahim is settling in to Real Madrid training pretty well then...@lukamodric10 with the toopic.twitter.com/4lcdgA6Nx0

— COPA90 (@COPA90) January 11, 2019