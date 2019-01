Η... διαστημική πάσα του Μέσι είναι καλά δουλεμένη (pic & vids)

Θέλτα – Αθλ. Μπιλμπάο με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Ο Αργεντινός «μάγος» έκανε ολόκληρο τον πλανήτη και τα social media να παραληρούν όταν εκείνος είδε τον διάδρομο ανάμεσα από έξι αντιπάλους, ώστε να βγάλει τον Λουίς Σουάρες σε θέση βολής, στο παιχνίδι της Κυριακής.

Ο Ουρουγουανός δεν κατάφερε να σκοράρει αφού είχε βγει σε πλάγια θέση και ο αντίπαλος τερματοφύλακας του είχε κλείσει το χώρο, όμως, στην ανάλυσή της, η πάσα και το σπριντ του Σουάρες στον κενό χώρο, μάλλον είναι κάτι που... δουλεύεται στους «μπλαουγκράνα».

Απόδειξη, ένα βίντεο από το παρελθόν που αποτυπώνει με την ίδια ακρίβεια και τις ίδιες κινήσεις, τη μπαλιά που μπορεί ν' αποδειχθεί... μισό γκολ από το πουθενά.

The normal speed version of the Messi pass is better than the sped up gif. Shows the weight of the pass. pic.twitter.com/URvqsmPTFk

— James Nalton (@JDNalton) January 7, 2019