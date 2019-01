O Σίλεσεν είναι έτοιμος για το 2019 (vid)

Δεν έχει παίξει στο πρωτάθλημα καθόλου, ενώ μετρά μόλις τρεις συμμετοχές φέτος (1 κόντρα στην Τότεναμ και δύο με την Λεονέσα για το Κύπελλο).

Πέρυσι έπαιξε μόλις 11 φορές. Η παρουσία του Γιάσπερ Σίλεσεν στην Μπαρτσελόνα δεν είναι κι η καλύτερη δυνατή, με την Ολλανδό πορτιέρε ωστόσο να δηλώνει έτοιμος για το 2019.

«Ευχαριστώ σ' όλους τους φιλάθλους για την υποστήριξη πέρυσι! Είμαι έτοιμος για το 2019! Χαρούμενο το νέο έτος»,. έγραψε χαρακτηριστικά συνοδεύοντας το εν λόγω μήνυμα με ένα video από καλές στιγμές του.

Gràcies to all the fans for your support this past year! I’m ready for 2019! Happy new year! #ForçaBarça @FCBarcelona pic.twitter.com/JBLQGocZGg

