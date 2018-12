Απολαύστε το, πραγματικά, σπάνιο τεμάχιο που σημειώθηκε στην Segunda Division...

Best goal of 2018?

Lugo goalkeeper Juan Carlos Martin Corral scored this sensational goal from his own half! pic.twitter.com/qF6zmmUEpK

— Voicing Football (@VoicingFootball) December 30, 2018