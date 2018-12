Οι οπαδοί της Μπέτις πέταξαν αρκουδάκια στο ημίχρονο για τα παιδιά που δεν μπορούν να τα αγοράσουν (pics)

Η Μπέτις υποδέχθηκε την Έιμπαρ για την τελευταία αγωνιστική του 2018 στην Ισπανία και οι οπαδοί των γηπεδούχων βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν το δώρο τους σε κάποια παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν παιχνίδια.

Έτσι, στο ημίχρονο πέταξαν εκατοντάδες αρκουδάκια στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου εκείνα να μοιραστούν ενόψει των εορτών σε παιδιά οικογενειών με οικονομικά προβλήματα.

It's not football. #ItsLaLiga. @RealBetis_en fans got into the Christmas spirit throwing cuddly toys onto the pitch during half-time at the Benito Villamarin! #RealBetisEibar. pic.twitter.com/s5HTPGuZNK

— LaLiga (@LaLigaEN) December 22, 2018