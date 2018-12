Αναχώρησε για Άμπου Ντάμπι η Ρεάλ Μαδρίτης

Οι «μερένγκες», λίγες ώρες μετά το 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και ανήμερα της πρώτης επετείου του ιστορικού επιτεύγματος με το back-to-back κατακτήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων για πρώτη φορά στα χρονικά απ' οποιαδήποτε ομάδα, «πέταξε» για να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Ο Σολάρι ανακοίνωσε την 25η αποστολή που επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος που μεταφέρει τους Μαδριλένους στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου υπάρχει το σοβαρότατο ενδεχόμενο να προκύψει μεγάλη κόντρα με τη Ρίβερ Πλέιτ (ως κάτοχος του Κόπα Λιμπερταδόρες) στον τελικό του τουρνουά!

Take a look at the new @RealMadrid @Emirates A380! #HalaMadrid pic.twitter.com/uK9gxXAmSY

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) December 14, 2018