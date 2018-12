Η Μπαρτσελόνα τρολάρει τον Πελέ!

«Ο Μέσι ξέρει να κάνει ένα μόνο πράγμα. Πως μπορείς να συγκρίνεις έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος σουτάρει και με τα δύο πόδια και είναι καλός κεφαλοσφαιριστής, με έναν άλλο που χειρίζεται την μπάλα με το ένα πόδι και δεν μπορεί να απειλήσει με το κεφάλι;» είχε τονίσει ο Πελέ πριν λίγες ημέρες και ο Μέσι φρόντισε να του απαντήσει μια μια μαγική εμφάνιση κόντρα στην Εσπανιόλ. Ετσι, η Μπάρτσα πήρε τη... σκυτάλη κι έδωσε τη δική της απάντηση για τον... μονοδιάστατο τρόπο που σκοράρει ο Αργεντίνος.

He only has one skill pic.twitter.com/kKWl5UGOMH

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2018