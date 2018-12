Ο Μέσι 19 φάουλ, ολόκληρη η Γιουβέντους 18! (pic)

Την προηγούμενη εβδομάδα αναδείχθηκε ως ο πέμπτος καλύτερος παίκτης του κόσμου για το 2018. Το Σάββατο απάντησε με δύο γκολ φάουλ και μία ασίστ. Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να... τρελαίνει την στατιστική με τα όσα καταφέρνει. Και δεν είναι μόνο τα 10 γκολ που έχει σημειώσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ μέσα στο 2018, αλλά τα συνολικά 19 που έχει σημειώσει από το 2014 μετά.

Λίγα; Ναι, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο μέσα στο 2018 έχει βάλει 10 ναι είναι λίγα. Ομως ολόκληρη η Γιουβέντους από το 2014 και μετά έχει βάλει συνολικά 18. Ολοι οι παίκτες της Γιουβέντους, όχι ένας παίκτης! Ο Μέσι είναι πρώτος όχι από όλους τους παίκτες, αλλά από όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης...

Ο Αργεντινος έχει βάλει 19 και είναι πρώτος και ακολουθούν η Γιουβέντους με 18, η Ρεάλ, η Λιόν και η Ρόμα με 14, η Μπάγερν με 13, η Σαμπντόρια, η Μονακό και η Παρί με 12 και η Τσέλσι, η Λίβερπουλ και η Μίλαν με 11.

Αδιανόητα πράγματα από τον Μέσι ο οποίος έδωσε στο χορτάρι την δική του απάντηση για την 5η θέση που του δόθηκε για το 2018 από το France Football στην διαδικασία για την Χρυσή Μπάλα.

Since 2014 #Messi has scored more free kicks than most top teams.......combined pic.twitter.com/k6iK29Q3O4

— Barça World (@ForcaBarcaWorld) 9 Δεκεμβρίου 2018