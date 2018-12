Ηταν δικό της το ματς. Η Σεβίλλη έπαιξε καλύτερα στο «Μεστάγια», προηγήθηκε, είχε ευκαιρίες, άχαστο που πήγε στο δοκάρι και άπαντες κοιτούσαν τη βαθμολογία της La Liga, όπου με νίκη θα έμενε μόνη 1η. Ωστόσο, στην τελευταία φάση του αγώνα η Βαλένθια κατάφερε να κλέψει το 1-1 και να αφήσει την αντίπαλό της στην ισοβαθμία με την Μπαρτσελόνα, όπου όμως υστερεί.

Ο εξαιρετικός φέτος Σαράμπια με προβολή (55') έδωσε προβάδισμα στους Ανδαλουσιανούς, φτάνοντας τα πέντε γκολ στο πρωτάθλημα, όπου έχει και έξι ασίστ. Ο Αντρέ Σίλβα πραγματικά δεν μπορεί να πιστέψει το πώς έγινε και δεν σκόραρε, ενώ είχε περάσει και τον τερματοφύλακα, για να έρθει με κεφαλιά στο 92' ο Ντιακαμπί (χρυσή αλλαγή) και να μοιράσει από έναν βαθμό.

Βαλένθια (Μαρθελίνο): Νέτο, Γκαράι, Γκάμπριελ (63' Ντιακαμπί), Βας, Γκαγιά, Κοκλέν, Παρέχο, Σολέρ, Γκουέντες (61' Τσερίσεβ), Ροντρίγκο, Μίνα (69' Μπατσουαγί)

Σεβίλλη (Πάμπλο Ματσίν): Βάτσλικ, Κίερ, Μερκάδο, Εσκουδέρο, Σέρζι Γκόμεθ, Μπανέγα, Βάσκες (77' Αμαντού), Σαράμπια, Προμές, Μπεν Γιεντέρ (85' Μουριέλ), Αντρέ Σίλβα.

