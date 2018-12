Πρόκειται γι' ακόμα ένα «προϊόν» από τη Masia, που καταφέρνει να κάνει ντεμπούτο με το ανδρικό τμήμα του κλαμπ της Καταλονίας.

Στα 19 του, πέρασε στο ματς της Μπαρτσελόνα με αντίπαλο τη Λεονέσα για τους «32» του Copa del Rey και στο 70ο λεπτό έκανε την ασίστ για να διαμορφωθεί το τελικό 4-1 από τον Ντένις Σουάρες.

Ο μικρός ήταν πανευτυχής, συνείσφερε με... απαράμιλλο στυλ σε γκολ της ομάδας του από τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του στην παρθενική του παρουσία με την ανδρική ομάδα και δήλωσε: «Βρέθηκα σε αυτό το γήπεδο στην ηλικία των 3 ετών οπότε καταλαβαίνετε απόλυτα πως μπορεί να αισθάνομαι έχοντας πλέον παίξει επαγγελματικά με τη Μπαρτσελόνα. Είναι ένα μεγάλο όνειρο και ευχαριστώ τον προπονητή μου για την ευκαιρία».

Ο νεαρός μέσος, έχει περάσει απ' όλα τα τμήματα υποδομής στη Masia, προωθήθηκε στη δεύτερη ομάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο και λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, πήρε ένα τρομερό δώρο από τον Ερνέστο Βαλβέρδε με το ντεμπούτο του σε ματς Κυπέλλου...