Άνοιξε σαμπάνια στ' αποδυτήρια η πρόεδρος της Εϊμπάρ για την ιστορική νίκη επί της Ρεάλ! (vid)

Στο «Ιπουρούα», το μεσημέρι του Σαββάτου, γράφτηκε ιστορία με την εμφατική και επιβλητική επικράτηση της Εϊμπάρ επί της «βασίλισσας» με το τελικό 3-0, σ' ένα ματς που οι γηπεδούχοι πέτυχαν μαζί όσα γκολ είχαν βάλει σε σύνολο στις προηγούμενες συναντήσεις τους με τους «μερένχες»!

Η πρόεδρος της ομάδας, Αμάια Γκοροστίθα άνοιξε σαμπάνια στ' αποδυτήρια και το γιόρτασε με τους ποδοσφαιριστές, αφού αυτή η νίκη αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στα χρονικά του συλλόγου...

Club president Amaia Gorostiza got the party started after Eibar’s first ever La Liga win over Real Madrid pic.twitter.com/nY1c4dzyVK

— ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2018