«Όταν άλλοι τρέμουν μπροστά στον Μέσι, ο Γοδίν... χορεύει»! (vid)

Ο Ουρουγουανός αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτέλεσε γι' ακόμα μια φορά παράδειγμα προς μίμηση στο πιο πρόσφατο ματς με τη Μπιλμπάο συνέχισε να παίζει αν και τραυματίας, σκοράροντας στις καθυστερήσεις για το τελικό 3-2 των «ροχιμπλάνκος».

Η LaLiga αποτίει φόρο τιμής στον μαχητή της ομάδας του Σιμεόνε και επαναφέρει στο προσκήνιο ένα βίντεο με την πιρουέτα του Γοδίν μπροστά στον Λιονέλ Μέσι. Γιατί όταν οι άλλοι... τρέμουν βλέποντας τον Αργεντινό, οι Ουρουγουανοί εφαρμόζουν στον απόλυτο βαθμό το πνεύμα του Garra Charra Charrua.

Most defenders tremble when faced with Leo Messi...@diegogodin does THIS! pic.twitter.com/BM6HMZtU54

— LaLiga (@LaLigaEN) November 20, 2018