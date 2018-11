Η επετειακή εμφάνιση των Καταλανών θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες και θα έχει στοιχεία από όλες τις εμφανίσεις που έχουν φορέσει οι «μπλαουγκράνα» σε αυτά τα 20 χρόνια συνεργασίας με τη Nike.

Nike are set to release a special kit to commemorate the 20-year anniversary since there were named Barcelona's kit manufacturer

We must admit, we're not big fans of it ourselves... pic.twitter.com/5Wrg0HeyqU

— CaughtOffside (@caughtoffside) November 14, 2018