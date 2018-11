Ο φορ της Ρεάλ Σοσιεδάδ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει, αλλά πάνω στην προσπάθειά του δεν υπολόγισε καλά και αντί για την μπάλα, στο σουτ που επιχείρησε, βρήκε το χορτάρι!

Funniest clip of the season so far comes from La Liga, with this effort from Real Sociedad’s Sandro Ramirez.. pic.twitter.com/zPSqDw3Eek

— Josh Slinger (@JoshSlinger) 5 Νοεμβρίου 2018