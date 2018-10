Η προφητεία του Σουάρες τρεις μέρες πριν το clasico! (vid)

Ο Ουρουγουανός στράικερ πρωταγωνίστησε το απόγευμα της Κυριακής για τη Μπαρτσελόνα απόντος του Λιονέλ Μέσι και σκόραρε τρις απέναντι στους «μερένχες», για να φτάσουν οι Καταλανοί με τη βοήθεια των Βιδάλ και Κουτίνιο στο 5-1.

Τρεις μέρες νωρίτερα, όπως δημοσιοποίησε η Μπαρτσελόνα, ο Λουίς Σουάρες είχε ερωτηθεί αν θα προτιμούσε χατ-τρικ ή ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του και είχε απαντήσει πως θα ήθελε να στείλει τη μπάλα τρεις φορές στα δίχτυα. Και το έκανε ο αθεόφοβος!

Αξίζει να σημειωθεί πως είχε ετοιμάσει και το σχετικό μπλουζάκι για το νεογέννητο μέλος της οικογένειάς του, ενώ μάλιστα, όταν μετά το τέλος του Κυριακάτικου αγώνα ένα δημοσιογράφος στη Μεικτή Ζώνη του απένειμε τα εύσημα, ο παίκτης του απάντησε: «Σε ευχαριστώ, αλλά για ποιο από τα δύο το λες;» κάνοντας έμμεση αναφορά στο τρίτο του παιδί που ήρθε στον κόσμο λίγες μέρες πριν από το clasico.

