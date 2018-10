Από τον Σαμιτίερ στον θρύλο του Λουίς Σουάρες (vid)

Ο Τζουζέπ Σαμιτίερ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα από το 1919 μέχρι το 1932. Σε αυτό το διάστημα κατάφερε να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των clásico, καθώς είχε πετύχει 9 γκολ απέναντι στην Ρεάλ στα 11 πρώτα του παιχνίδια, επίδοση που μέχρι σήμερα (28/10) παρέμενε η κορυφαία του συλλόγου.

Με το χατ τρικ του, όμως, ο Λουίς Σουάρες κατάφερε να την ισοφαρίσει και να βρεθεί στην κορυφή της λίστας, ξεπερνώντας τόσους άλλους θρύλους των Καταλανών. Ο Ουρουγουανός, μάλιστα, έγινε μόλις 11ος παίκτες που κάνει χατ τρικ στο μεγάλο ντέρμπι και πρώτος μετά τον Λιονέλ Μέσι!

Suarez with the Hat trick, as Barcelona trump Madrid 5-1 in an #ElClasico that turned out to be ElTrainingco pic.twitter.com/8XqiKu0wlS

— Umeh and 99 others (@UmehOMA) October 28, 2018