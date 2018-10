Clasico: Το παιχνίδι που... δεν χρειάζεται συστάσεις (vid)

Στο «Καμπ Νόου» συγκρούονται δυο ποδοσφαιρικοί κόσμοι, με τους Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο απόντες για πρώτη φορά από τον Δεκέμβρη του 2007.

Στον επίσημο αγγλικό λογαριασμό της LaLiga στα social media δημοσιεύθηκε ένα βίντεο για το μεγάλο παιχνίδι όπως πολύ σωστά ανέφερε το μήνυμα πέρα από τον τόπο διεξαγωγής και την ώρα (16:15 Ισπανίας, 17:15 Ελλάδας), το ντέρμπι αυτό δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις... Είναι σήμερα!

It needs no introduction.

Camp Nou

16:15 CET

TODAY!

#ElClasico pic.twitter.com/l6OZO1vrBf

— LaLiga (@LaLigaEN) October 28, 2018