Έβαλε... φωτιά ο Νεϊμάρ με την επίσκεψη στη Βαρκελώνη (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σχεδόν καθημερινά τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ρεπορτάζ των «μπλαουγκράνα» και μάλιστα, ο Ερνέστο Βαλβέρδε αρνήθηκε να διαψεύσει τα όσα γράφονται, αφού δήλωσε πως «είναι δύσκολο, θα δούμε...» για τις πιθανότητες επιστροφής του «Νέι» στο «Καμπ Νόου».

Ο διεθνής φορ, πάντως, το βράδυ της Κυριακής μέσω Instagram, ενημέρωσε πως... επέστρεψε στη Βαρκελώνη, αφού επισκέφθηκε ξανά την πόλη και πήγε βόλτα με τον καλό του φίλο, τον οποίο όμως δεν πρόλαβε στους «μπλαουγκράνα», Άρθουρ Μέλο.

| Neymar's insta story

" Yes I'm now at Barcelona" pic.twitter.com/ZEudK6aN87

— Cataloniacs (@Cataloniacs) October 21, 2018