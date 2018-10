Πρώτη εκτίμηση: Χάνει Ιντερ και Ρεάλ ο Μέσι!

O Mέσι έπεσε άσχημα στο έδαφος, σφάδαζε και το ιατρικό τιμ του τοποθέτησε άμεσα νάρθηκα στο δεξί χέρι. Στα αποδυτήρια του Καμπ Νου υποβλήθηκε άμεσα σε ακτινογραφία και τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι θετικά. Οπως τονίζει η «Sport», ο Αργεντίνος σταρ υπέστη ζημιά στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και θα μείνει εκτός δράσης 10-15 ημέρες, που σημαίνει πως θα χάσει το ματς με την Ιντερ για το Champions League, αλλά και το Clasico με τη Ρεάλ την επόμενη Κυριακή. Στη συνέχεια, ο Μέσι διακομίσθηκε στο «Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí», όπου θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις. Αυτός ήταν ο 14ος τραυματισμός του Αργεντίνου στη διάρκεια αγώνα, ο πρώτος ήταν κόντρα στην Τσέλσι το 2006 (είχε χάσει τον τελικό του Παρισιού).

Lionel Messi’s injury he picked up against Sevilla. He’s been subbed off. pic.twitter.com/vdWa9P5qkQ

— (@R1Finesse) October 20, 2018