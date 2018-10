Η συγκίνηση του Μέσι στα εγκαίνια του παιδιατρικού ογκολογικού κέντρου στη Βαρκελώνη... (vid)

Ο Αργεντινός «μάγος» πρόσφερε απλόχερα οικονομική βοήθεια και όπως ανέφερε: «συνεχίζουμε όλοι μαζί να παλεύουμε και να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτή την αρρώστια όπως είναι ο καρκίνος...».

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα εγκαίνια του ογκολογικού κέντρου, ο Λιονέλ Μέσι βούρκωσε έχοντας δίπλα του παιδιά – ήρωες που συνεχίζουν τη «μάχη» τους με την επάρατη νόσο και αισθάνθηκε περηφάνια και τιμή.

Messi donated €2.7million to build a child cancer hospital in Barcelona.

Messi: "It's a pleasure to be able to be here. It's a happy moment, it's extraordinary to be part of this project and to see it become a reality."

