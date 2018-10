Ο... ξυπόλητος Μέσι και οι μπαμπάδες προπονητές της εξέδρας (pic)

Γενικότερα, σε όλον τον κόσμο, γίνεται χαμός στα παιδικά τμήματα όλων των κατηγοριών. Εκεί όπου οι διάφοροι περίεργοι πατεράδες παριστάνουν τους προπονητές, φωνάζουν οδηγίες στα πιτσιρίκια τους ή ακόμα και βρίζουν και μαλώνουν με τους κανονικούς προπονητές των παιδιών τους. Και κάπου εκεί εμφανίζεται μία φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι με τον Λουίς Σουάρες να δίνουν το σωστό παράδειγμα. Το εντελώς αντίθετο δηλαδή απ' ό,τι κάνουν οι περισσότεροι μπαμπάδες.

Την τράβηξε ένας απλός τύπος που έχει το παιδί του στο πιο μικρό κλιμάκιο της Μπαρτσελόνα και την ανέβασε στο Twitter, με συνέπεια να γίνει κουβέντα για το θέμα. Οι δύο σούπερ σταρ είναι απολύτως χαλαροί κι ο Μέσι μάλιστα έχει βγάλει και τα παπούτσια του, καθώς αμφότεροι παρακολουθούν τους μεγαλύτερους γιους τους να κάνουν τα πρώτα σοβαρά βήματά τους με το τόπι. Κανείς τους όμως δεν μιλάει, δεν πετάγεται, δεν δίνει οδηγίες.

«Παρακολουθώντας σε ένα παιχνίδι τον γιο μου, έβγαλα το εξής συμπέρασμα. Αγαπητέ πατέρα, εάν εκείνοι δεν δίνουν οδηγίες στα παιδιά τους, ούτε εσύ που δεν έχεις την παραμικρή γαμ@@@ ιδέα, να το κάνεις. Εάν εκείνοι δεν αμφισβητούν τον προπονητή και δεν δίνουν συμβουλές, ούτε εσύ να το κάνεις», ήταν οι λέξεις που συνόδευαν τη φώτο και η κουβέντα από κάτω πήρε φωτιά.

Saliendo de ver un partido de Alevines de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tu que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tu no. pic.twitter.com/VRPbVwekmC

— Vicente Marcador (@vicentemarcador) October 13, 2018