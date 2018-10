Κινδυνεύει με φυλάκιση 12,5 ετών ο Αρντά Τουράν (vid)

Σε τεράστιο μπελά έχει βάλει όχι μόνο την καριέρα του, αλλά πλέον όλη τη ζωή του ο Αρντά Τουράν. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός που ανήκει ακόμα στην Μπαρτσελόνα και αγωνίζεται δανεικός στην Μπασακσεχίρ, το βράδυ της Τετάρτης έκανε μεγάλο σαματά και υπέπεσε σε πολλά αδικήματα, τα οποία είναι ικανά να τον στείλουν κανονικότατα στη φυλακή. Τουλάχιστον αυτό προτείνει ο εισαγγελέας, που εισηγήθηκε 12,5 έτη ως ποινή.

Ο Τουράν είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά σε ντισκοτέκ τη γυναίκα ενός διάσημου τραγουδιστή και στη συνέχεια αφού του έσπασε τη μύτη με κουτουλιά, ακολούθησε το ζευγάρι στο νοσοκομείο, όπου πυροβόλησε και μάλιστα δίχως καν να έχει άδεια οπλοφορίας. Ολα αυτά λοιπόν σύμφωνα με τον εισαγγελέα συγκεντρώνουν συνολικά 12,5 χρόνια πίσω από τα σίδερα.

Video showing showing what Arda Turan got up to on Wednedsay night..

See what happens when there is an international break! pic.twitter.com/PP1f5rqJoU

