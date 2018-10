Οι όμορφοι άνθρωποι της Αλαβές, κάνουν τον σύλλογο σπουδαίο (vid)

Οι φίλοι της Αλαβές απήλαυσαν το παιχνίδι απέναντι στη «βασίλισσα» και η ποδοσφαιρική τους μοίρα, είχε επιφυλάξει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα σε μια μέρα που είχαν ετοιμαστεί ώστε να στείλουν το μήνυμά τους προς πάσα κατεύθυνση και πολύ περισσότερο προς τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

«Οι άνθρωποι κάνουν τον σύλλογο σπουδαίο, όχι οι τίτλοι» ήταν το μήνυμα που εκφράστηκε από τον κόσμο στην εξέδρα και το βίντεο που ετοίμασε το «Día Después» που προβάλλεται από το τηλεοπτικό δίκτυο Movistar+, είναι το απόλυτο αποδεικτικό στοιχείο για την υγεία της Αλαβές, αποτελώντας και έναν λόγο για να... κερδίσει περισσότερους οπαδούς!

“Trophies don’t make a club great. People do.”

Watch this (another top video from @ElDiaDespues) and then start planning your trip to Mendizorroza...pic.twitter.com/HYofuyEWJs

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) October 9, 2018