Ο Σέρχιο Ράμος δεν χάνει ούτε μια εκτέλεση φάουλ στην προπόνηση της Ρεάλ! (vid)

Αν και αμυντικός, ο αρχηγός της «βασίλισσας» έχει δουλέψει τόσο που έκανε τον Βέλγο τερματοφύλακα να μην έχει καμία «απάντηση» στον τρόπο με τον οποίο η μπάλα έφτανε προς την εστία του.

Μάλιστα, ο Σέρχιο Ράμος δεν παρέλειψε να του κάνει και τη σχετική... καζούρα στα social media, αναρτώντας το βίντεο και γράφοντας:

«Τιμπό, κάνε ό,τι μπορείς...».

Δείτε το βίντεο:

When the road gets tough, push harder.

Listos para mañana.

(Thibu, haz lo que puedas... )#HalaMadrid pic.twitter.com/WHY89uDTCr

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 5, 2018