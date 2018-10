Χοακίν: «Είναι κακό να τρέχεις, ο Μέσι με τρία σπριντ βάζει τέσσερα γκολ»! (vid)

Ο κόουτς της Μπέτις ρωτάει τους παίκτες του ποιος έτρεξε 11,6 χλμ. και κάπου εκεί ο Χοακίν αρχίζει να εκφράζει τη δική του θεωρία, η οποία όμως έχει απόλυτη λογική...

«Βλέπεις τα στατιστικά, κάποιος τρέχει τόσο πολύ και το μόνο που κάνει είναι να κυνηγάει τη μπάλα παντού σε όλο το ματς. Στο ποδόσφαιρο πλέον, όσο περισσότερο τρέχεις τόσο χειρότερο είναι. Ο Μέσι με τρία σπριντ βάζει τέσσερα γκολ»!

Είναι λογικό στην ηλικία του πλεόν ο Χοακίν να σκέφτεται τη διαχείριση του ματς και τη συντήρηση δυνάμεων, αλλά έχει την εμπειρία να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο θα προσφέρει βοήθεια και ουσία στην ομάδα του δίχως να... τρέχει παντού άσκοπα σαν έφηβος. Όσο περισσότερο διαβάζει το παιχνίδι και τις θέσεις, τόσο καλύτερα εκμεταλλεύεται το χώρο δίχως να κουράζει γρήγορα τα πόδια του...

Quique Setién and Joaquin talking about Messi and how it’s not important to run as many kilometers as possible as a player. pic.twitter.com/SaBZHn0lt1

— fabiano™ (@XaviTempo_) September 30, 2018