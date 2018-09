Ο Μέσι αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον διαιτητή (vid)

Η απρόσμενη ισοπαλία (2-2) με τη Χιρόνα το βράδυ της Κυριακής έφερε εκνευρισμό στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα. Ειδικά ο Λιονέλ Μέσι ήταν έξαλλος με την αποβολή του Λενγκλέ και αυτό φάνηκε και στη λήξη του ματς, όταν υπέπεσε σε λάθος ενέργεια. Πήγε στον διαιτητή, Χιλ Μανθάνο για να παραπονεθεί. Εκείνος του έτεινε το χέρι, αλλά ο Αργεντινός σούπερ σταρ αρνήθηκε να του δώσει το δικό του, κάτι που προκάλεσε αρνητική αντίδραση στον ποδοσφαιρικό κόσμο της La Liga.

Messi giving Manzano a piece of his mind and refused to shake his hand since he won't touch no scum #BarcaGirona pic.twitter.com/J7ChmVhd3C

— N (@Messi_Nutmegs) September 23, 2018