«Θεούληδες» οπαδοί της Ράγιο, έβαλαν στολές και χοροπηδούσαν στην εξέδρα όπως οι τεχνίτες στον έλεγχο! (vid)

Η έδρα της Ράγιο άνοιξε και πάλι για να υποδεχθεί τον κόσμο και την ομάδα, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να μην αφήνουν να περάσει στα ψιλά η τρομερή εικόνα που αντίκρισαν πριν από λίγες μέρες με το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Εργάτες που είχαν αναλάβει να ελέγξουν την σταθερότητα εξέδρας που είχε παρουσιάσει επικίνδυνη ταλάντωση, άρχισαν να χοροπηδούν για να τεστάρουν το συγκεκριμένο κομμάτι κι έτσι, οι φίλοι της Ράγιο ντύθηκαν όπως εκείνοι και χοροπηδούσαν στην κερκίδα, στο ματς με την Αλαβές το μεσημέρι του Σαββάτου!

Δείτε το βίντεο:

Rayo’s fans carry out work on the stadium pic.twitter.com/LrTOMfmxcm

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) September 22, 2018