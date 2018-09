Ο Βιλανόβα νικήθηκε από την επάρατη νόσο με την οποία πάλεψε σαν παλικάρι, αλλά άφησε την τελευταία του πνοή, τον Απρίλη του 2014.

Οι Καταλανοί δεν τον ξεχνούν και τιμούν τη μνήμη του, έχοντας θυμηθεί πως σήμερα θα έσβηνε 50 κεράκια στην τούρτα του...

Tito Vilanova would have been 50 years old. We'll always remember you pic.twitter.com/YCwybrFTp0

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2018