Η Μπαρτσελόνα στηρίζει φουλ Μέσι! (pic)

Μπορεί για την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ο Λιονέλ Μέσι να μην είναι καν στην τελική τριάδα από την οποία θα προκύψει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου αλλά για την Μπαρτσελόνα ένας είναι ο κορυφαίος. Κι αυτός δεν είναι άλλος φυσικά από τον Λίο.

Οι Καταλανοί μέσω του twitter ανέβασαν μια φωτογραφία του Αργεντινού γράφοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία για τους φίλους της Μπάρτσα. Είναι ο καλύτερος».

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 3, 2018