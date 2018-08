Ρεάλ Μαδρίτης: Η ομάδα με τα περισσότερα πέναλτι στην 5ετία (pic)

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής (26/8), η Μπαρτσελόνα κι η Ρεάλ ήταν ισόπαλες στο ποια έχει τα περισσότερα κερδισμένα πέναλτι την τελευταία 5ετία στην La Liga.

Πλέον, με τις δύο εύστοχες εκτελέσεις των Ράμος και Μπενζεμά η «βασίλισσα» έχει περάσει μπροστά στην εν λόγω λίστα μιας και μετρά 42 πέναλτι, ενώ η Μπάρτσα έμεινε έχει 40.

Sergio Ramos is the 2nd player in #LaLiga history to score in 15 consecutive seasons, joining Lionel Messi.

.@realmadrid converted 2 penalties in the game and now has the most PKs awarded in the last 5 La Liga seasons (42) surpassing Barcelona (40). pic.twitter.com/WlF8uaBXo5

