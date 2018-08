Άγγιξε το απόλυτο στις εύστοχες πάσες ο Κροος! (pic)

Βαλένθια - Ατλέτικο Μαδρίτης με 200+ ειδικά στοιχήματα και με κορυφαίες online αποδόσεις! (21+)

Ο Γερμανός μέσος είναι... εγγύηση στις μεταβιβάσεις και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Χετάφε. Ο Κροος είχε ποσοστό επιτυχίας στις πάσες της τάξεως του 98%, δηλαδή 116 στις 118!

Αυτό το ποσοστό είναι το μεγαλύτερο που είχε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης ο οποίος επιχείρησε πάνω από 100 πάσες σε ματς της La Liga από τη σεζόν 2005-2006!

98% - Toni Kroos completed 98% of his passes against Getafe (116/118), the highest percentage of any Real Madrid player in a La Liga game with 100+ passes attempted (since 2005/06). Control. pic.twitter.com/wTzXtGj3bN

— OptaJose (@OptaJose) 19 Αυγούστου 2018