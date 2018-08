Κοιμόταν... όρθιος ο Κροος στο σφύριγμα της λήξης του αγώνα της Ρεάλ (pic)

Η Ρεάλ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο ισπανικό πρωτάθλημα επικρατώντας με 2-0 της Χετάφε. Το παιχνίδι όμως ξεκίνησε αργά (22:15 ώρα Ισπανίας) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Μετά το ματς ο Κροος ανάρτησε μια φωτογραφία του, όπου φαινόταν να μην έχει και πολύ διάθεση και παραδέχθηκε πως είναι χαρούμενος για τη νίκη, αλλά... νυσταγμένος λόγω της περασμένης ώρας!

«Είμαι πιο χαρούμενος από ό,τι φαίνομαι, αλλά συνήθως τέτοια ώρα κοιμάμαι», έγραψε ο Κροος στο twitter.

I am happier then it seems, but usually I am asleep at this time. pic.twitter.com/MWy9W9URry

— Toni Kroos (@ToniKroos) 19 Αυγούστου 2018