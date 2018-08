Μέσι: «Να φέρουμε πίσω στο “Καμπ Νόου” το Champions League» (vid)

Πλέον είναι ο πρώτος αρχηγός και με τη βούλα. Ο Λιονέλ Μέσι λίγο πριν τη σέντρα για το φιλικό με την Μπόκα Τζούνιορς στο πλαίσιο του ετήσιου αγώνα στη μνήμη του ιδρυτή της Μπαρτσελόνα, Γιοάν Γκαμπέρ, έθεσε τον στόχο της ομάδας για τη σεζόν που ξεκινάει κι αυτός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το τρεμπλ.

«Είναι η απόλυτη τιμή να είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας. Εμαθα πολλά από τους Πουγιόλ, Τσάβι, Ινιέστα. Αυτή τη χρονιά έχουμε μία εξαιρετική ομάδα για να διεκδικήσουμε τα πάντα, καθώς οι μεταγραφές που κάναμε θα μας βοηθήσουν τρομερά. Πέρσι φτάσαμε στο νταμπλ, αλλά έτσι όπως μείναμε εκτός στο Champions League μας άφησε ένα απωθημένο και θέλουμε να το φέρουμε ξανά πίσω στο “Καμπ Νόου”».

Leo #Messi: "It makes me very proud to be captain, I know what this Club represents and I have been fortunate to have great predecessors" #GamperBarça pic.twitter.com/nUQQ4z2ltv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2018